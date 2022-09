Mercato NBA, i Dallas Mavericks estendono il contratto di Maxi Kleber

I Dallas Mavericks hanno annunciato sul loro sito ufficiale di aver prolungato il contratto di Maxi Kleber.Il nuovo contratto, del valore di 33 milioni di dollari, scatterà dalla stagione 2023-2024 e durerà tre stagioni.

Kleber ha firmato il primo contratto con i Mavs nel 2017 arrivando dal Bayern Monaco, rifirmando poi come free agent nel 2019. In cinque stagioni ha fatto registrare una media di 7.1 punti 4.8 rimbalzi e 1.1 assist in 326 partite. Il nativo di Wurzburg, come la leggenda Mavs Nowitzki, ha contribuito a guidare Dallas alle Western Conference Finals 2022, giocando in tutte le 18 partite di postseason.

Le sue otto triple segnate in gara 2 del primo turno contro gli Utah Jazz sono la seconda miglior prestazione ai Playoff nella storia della franchigia texana dopo le 9 triple di Jason Terry nel 2011.

