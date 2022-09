Una delle più grandi delusioni dei tifosi dei Los Angeles Lakers lo scorso anno è stato Russell Westbrook, mai incisivo come ci si aspettava al suo arrivo: per Shaquille O’Neal il problema è che non è mai riuscito ad essere se stesso. Avrà sicuramente l’occasione di rifarsi quest’anno visto che – come afferma Brian Windhorst di ESPN nel suo podcast – i gialloviola vogliono tenerlo.

Shaquille O’Neal è il problema di Westbrook ai Lakers

Intervistato da Uproxx Shaquille O’Neal analizza la prima stagione di Russell Westbrook ai Lakers, ben al di sotto delle aspettative. Il problema che secondo Shaq è che Westbrook non sia riuscito ad esprimere se stesso, giocando in un modo troppo ‘gentile’ che non gli si addice:

“Non credo il problema da ricollegare alla sua età. Penso che sia stato – e lo dico rispettosamente – che abbia mostrato troppo rispetto. Il basket è tante cose, tra cui appena ricevo la palla, cerco gli altri giocatori. Ma anche lui può giocare quindi, quando avrà la palla, può esprimersi al meglio. Se non ci riesco, cerco un altro giocatore. È così che bisogna giocare, non si può regalare la palla sempre e ovunque. Non è ‘dammi la palla e lasciami lavorare perché devo fare 28 o 15 punti per motivi personali con questi tifosi. È stato troppo gentile: non conosco il suo rapporto con LeBron ma, parlando di basket, loro insieme sono una coppia formidabile: non so perché non abbia funzionato, ma guardandolo giocare era super passivo. Non ho bisogno che tu sia passivo, ho bisogno che tu faccia il tuo gioco. Io chiamo gli schemi, quando hai la palla dopo che hanno sbagliato un tiro, corri, se non hai niente, tirala fuori, dalla a LeBron e chiama qualche schema. Per me è stato così, pensava troppo. È un ragazzo che, quando gioca liberamente, è un mostro e deve tornare a fare così”

Shaq dives into why he thinks Russell Westbrook was 'showing too much respect' last season:https://t.co/o4q5abq3Px pic.twitter.com/CLORasA2i5 — Dime (@DimeUPROXX) September 8, 2022

Russell Westbrook avrà l’occasione di rifarsi visto che i Lakers sembrano intenzionati a tenerlo, come riporta Brian Windhorst nel corso del suo podcast.

