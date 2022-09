NBA, Hall Of Fame 2022: George Karl “Avrei voluto rapporto migliore con Carmelo Anthony”

Le 1175 vittorie NBA raccolte in carriera, sesto allenatore più vincente nella storia della lega per numero di successi, valgono a George Karl un posto nel weekend di Gala in programma a Springfield Massachusetts. Nella notte italiana tra sabato e domenica, infatti è in programma la cerimonia che ne sancirà l’ingresso all’interno della Hall Of Fame accanto agli altri membri della Class 2022. È un punto d’arrivo per il coach, ma anche l’occasione per passare in rassegna i momenti della lunga cavalcata, con qualche punta di rammarico.

Hall of Fame NBA 2022, George Karl si scioglie e non nasconde l’orgoglio

Riportiamo alcuni estratti delle dichiarazioni raccolte in queste ore da David Aldridge di The Athletic e SiriusXM NBA Radio:

“Ci ho sempre sperato. Non posso negare che, ricevuta la chiamata, mi sentivo molto, molto tranquillo, riflessivo e grato, in uno stato che mi ha davvero aiutato a capire a che punto sono della mia vita. Ho fatto le cose a modo mio, forse un po’ troppo. Ora molte cose non sono più permesse.”

Il rimpianto? Carmelo Anthony

Il vissuto con gli Hall Of Famer allenati in carriera, effettivi e potenziali, lascia un piccolo rammarico:

“I giocatori arrivano in “pacchetti” diversi, con differenti personalità, diverse motivazioni [sul piano] piscologico. […] Ray Allen è stato forse uno dei pochi giocatori ad aver avuto una carriera migliore dopo essere passato sotto la mia guida, la maggior parte ha reso molto bene, alcuni hanno espresso i migliori anni della loro carriera. L’altro nome che cito è Melo, con il quale avrei voluto un rapporto migliore. La squadra a Denver era molto buona e probabilmente una connessione migliore [tra noi] – Melo e me, me e l’organizzazione, Melo e la squadra – ci avrebbe consentito di primeggiare.”

Leggi anche:

Stephen Curry debutta nel mondo della letteratura per bambini con “I Have a Superpower”

Mercato NBA, i Dallas Mavericks estendono il contratto di Maxi Kleber

Jeff Van Gundy: “Knicks? Anche quest’anno niente Playoff”