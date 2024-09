NBA, la brutta fine di Dwight Howard: parteciperà a “Ballando con le Stelle”

“Ballando con le Stelle” inizierà la sua 33esima stagione negli Stati Uniti, a partire dal prossimo 17 settembre. Nel cast di questa nuova stagione troviamo un ex giocatore NBA, ossia Dwight Howard. Riuscirà l’ex pivot di Orlando, Los Angeles o Houston a trasferire nella danza le enormi qualità atletiche mostrate in campo? Ecco la sua risposta:

“Bella domanda! Mi divertirò il più possibile e sorriderò. Ho sempre ballato. Sono fortunato ad avere questa opportunità.”

Chi sono gli ex giocatori NBA che hanno partecipato a Ballando con le Stelle

Dwight Howard non è il primo ex giocatore della NBA a partecipare a questo show. Prima di lui, grandi nomi del basket hanno ballato davanti a milioni di telespettatori: Clyde Drexler, Kareem Abdul-Jabbar, Rick Fox, Metta World Peace e perfino Derek Fisher, Lamar Odom e Charles Oakley. Iman Shumpert ha fatto addirittura meglio che partecipare semplicemente poiché, nel 2021 e con la sua compagna Daniella Karagach, l’ex membro dei Cavaliers ha vinto la trasmissione. È così diventato il primo giocatore della NBA a riuscirci, mentre diversi giocatori della NFL (quattro per l’esattezza) avevano già registrato una vittoria in passato.

