NBA, Dirk Nowitzki su Luka Doncic: “Gioca già come un trentenne”

A differenza di Gilbert Arenas, Dirk Nowitzki – ambasciatore di Eurobasket per FIBA ​​- è rimasto molto colpito dallo sviluppo di Giannis Antetokounmpo nel corso degli anni da quando è entrato in NBA nel 2013.

“Incredibile. La prima volta che l’ho visto era davvero magro. Abbiamo visto il suo sviluppo negli ultimi anni: è più forte, è migliorato in termini di capacità e sembra ancora avere molta fame di crescita, lavoro, di giocare per il suo paese, di lavorare in estate e tornare un giocatore ancora migliore l’anno prossimo. È stato un viaggio meraviglioso per lui. È già MVP, campione NBA. Sono molto felice per lui. È un bravo ragazzo. E continua a lavorare sodo e a migliorare. Sono un grande fan. È uno dei migliori giocatori al mondo e lo ha dimostrato come campione e come MVP. Sarà il primo a dirti che può sempre migliorare, ma se guardi a quello che ha già ottenuto alla sua età, è uno dei migliori.”