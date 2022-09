Svelati i ratings di NBA 2K23: Antetokounmpo vale più di Curry e LeBron

È uno dei momenti preferiti da tutti i fan della serie di videogiochi NBA 2K: è finalmente arrivato il momento dell’annuncio dei ratings dei giocatori per l’edizione 2022-2023. NBA 2K23 sarà ufficialmente pubblicato alla fine di questa settimana, e la 2K ha deciso di pubblicare ufficialmente le valutazioni delle stelle NBA del gioco.

Da diverso tempo gli appassionati hanno dato il via a discussioni e speculazioni su chi potesse essere il giocatore più forte – almeno sulla carta – del gioco. A dare una risposta univoca è stato proprio l’account ufficiale di NBA 2K su Twitter. In cima alla classifica c’è Giannis Antetokounmpo. Il greco sarà l’unico giocatore con una valutazione di 97:

Giannis is the #️⃣1 rated player in #NBA2K23 at a 97 OVR 🦌#2KRatings pic.twitter.com/yxANVGIzS3 — NBA 2K (@NBA2K) September 6, 2022

NBA 2K23 ratings: quali sono i giocatori migliori?

Nonostante la stagione dei Bucks non sia stata trionfante come quella 2020-2021, Giannis ha comunque mantenuto una valutazione altissima, meritandosi il primo posto della classifica. Ma praticamente ad un passo da lui c’è Stephen Curry – con un overall di 96 – protagonista della vittoria del titolo dei Golden State Warriors. Con la stessa valutazione troviamo Kevin Durant, LeBron James, Nikola Jokic e Joel Embiid. Scalando di uno, a 95 si trova Luka Doncic, unico giocatore con questa valutazione. Devin Booker, atleta scelto per la copertina del gioco, si ferma a 91. Questi sono i ratings dei migliori giocatori di NBA 2k23.

Il gioco, lo ricordiamo, quest’anno avrà un’edizione speciale dedicata a Michael Jordan, che del numero 23 ha fatto una vera e propria icona in tutto il mondo NBA e non solo.

Leggi anche:

Smart sulle voci di trade Brown-Durant: “L’ha gestita bene”

Westbrook atteso al mini-camp dei Lakers organizzato da LeBron James

Carmelo Anthony nel mirino dei Boston Celtics?