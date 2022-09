Evan Fournier: “I back-to-back di Eurobasket sono diversi da quelli NBA”

Anche Evan Fournier è sulla stessa posizione di Luka Doncic. Il francese, infatti, ha recentemente dichiarato che la fase a gironi di Eurobasket 2022 meriti una piccola riorganizzazione da parte della FIBA, in modo da dare più riposo ai giocatori tra un incontro e l’altro. Doncic aveva risposto in questa maniera rispetto all’effort:

“Giocheremo 4 partite in 5 giorni. Ieri abbiamo giocato quasi 2 partite in 24 ore. Sì, dovrebbe cambiare per tutti. È lo stesso per tutte le squadre. Tutti si riposano meno. È un problema con gli infortuni. C’è più rischio di infortuni, che non fa molto piacere poi ai club. Quindi sì, sono d’accordo, è sempre meglio riposarsi di più.”

Evan Fournier ha quindi sposato le dichiarazioni dello sloveno:

“Ad EuroBasket abbiamo tanti back-to-back. E i back-to-back sono difficili da affrontare. I back-to-back NBA e i back-to-back di Eurobasket non sono la stessa cosa. Ci sono meno partite qui, ma in un periodo decisamente più ristretto. Quando giochi alle 20:30, di solito ti addormenti intorno alle 3 del mattino. È una grande sfida. È lo stesso per tutti, ma sarebbe bello se la FIBA cambiasse calendario per permetterci di riposare di più tra una partita e l’altra. Stiamo per giocare la nostra quarta partita in 5 giorni.”