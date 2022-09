NBA, Tracy McGrady si espone su dibattito GOAT: come trovare il giocatore più forte di sempre

La carriera NBA di Tracy McGrady non ha avuto la ciliegina che avrebbe meritato ma T- Mac è stato senza dubbio uno dei giocatori più elettrizzanti della sua generazione.

Dopo il ritiro dai campi si è riscoperto ‘imprenditore’, sempre nell’ambito della pallacanestro e segue con attenzione tutti i dibattiti che animano la discussione tra fan e addetti ai lavori.

Tra le questioni irrisolte, resta l’interrogativo su chi sia il giocatore più grande di sempre, il GOAT. McGrady ha un punto di vista per certi versi originale.

“Parliamo del GOAT della pallacanestro. È MJ [Michael Jordan], è LeBron [James] e devo sempre inserire nella discussione Kobe [Bryant]. Stiamo però ragionando in un’ottica di 5-contro-5. Se quindi dite chi è il miglior giocatore nel gioco di oggi, non so quale sia il nome [che pronuncerete], ma scommetto non sarebbe il migliore in uno-contro-uno. È questo che voglio scoprire io, il migliore in uno-contro-uno al mondo.”

Il veterano NBA sta chiaramente cercando di tirare acqua al suo mulino dato che ha lanciato recentemente una lega competitiva proprio con questa formula: la Ones Basketball League.

Who would be the best 1v1 player in the WORLD? 🤔

Tap in for more basketball debates and highlights on @OBLhoops! pic.twitter.com/PYoT3sJI8c

— Ones Basketball League (@OBLhoops) September 1, 2022