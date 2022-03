Gregg Popovich diventa l’allenatore con più vittorie nella storia NBA

La vittoria dei San Antonio Spurs nella notte contro gli Utah Jazz non è una vittoria come le altre. Grazie al successo in questa sfida, Gregg Popovich è diventato l’allenatore con più partite vinte in stagione regolare della storia NBA. Popovich ha raggiunto quota 1336 successi, superando quello che era il primatista fino a ieri, Don Nelson.

Gregg Popovich commenta il suo primato

Nel dopo partita, ovviamente, Gregg Popovich è stato chiamato a commentare il suo storico primato. Ecco le parole dell’allenatore più vincente di sempre:

“É un testamento che appartiene a tante persone diverse. Un qualcosa che non appartiene a un solo individuo. Il basket è uno sport di squadra. Insegni ai tuoi giocatori a giocare insieme e questo è certamente stato il caso della mia vita, con tutti i fantastici allenatori e giocatori che ho conosciuto, con lo staff che sono fortunato ad aver avuto, con il supporto di questa fantastica città. I tifosi ci hanno sempre supportato in ogni situazione. Tutti noi condividiamo questo primato. Non è mio. É nostro, qui in città.”

Il ringraziamento di Popovich a Don Nelson

I San Antonio Spurs hanno proiettato un video, finita la partita, in cui Don Nelson si congratula con Gregg Popovich. A inizio carriera, l’attuale allenatore degli Spurs fu per due stagione assistente proprio di Nelson, ai Golden State Warriors. Popovich non ha dimenticato il suo vecchio mentore, a cui ha strappato il primato di vittorie, e l’ha ringraziato nel dopo partita:

“La cosa ironica è che Nellie (Don Nelson, ndr) mi ha dato un lavoro nel ’92 quando non ne avevo uno. Mi assunse lui. Essere in questa posizione, al suo stesso livello, mi sembra immeritevole e un po’ imbarazzante perché fu così gentile da salvare il culo alla mia famiglia. Quindi è ironico che io ora sia seduto qui, in questa posizione.”

Leggi anche:

LeBron James commenta i suoi 50 punti: “Ricordate NBA Jam?”

Risultati NBA, fa tutto LeBron James: 50 punti e vittoria Lakers; OK Miami e Memphis

NBA, Seth Curry commenta il ritorno a Phila: “Aspettavo questa partita da settimane”