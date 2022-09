FIBA EuroBasket 2022, prestazione storica di Luka Dončić

Da anni siamo abituati alle prestazioni stellari del gioiellino ex Real Madrid ma quella di oggi contro la Francia finisce dritta dritta nella Storia di questo sport.

Come per ogni storia bisogna partire dall’inizio per comprendere al meglio ciò che è successo.

È il 6 settembre 2022 e alla Lanxess Arena di Colonia la Slovenia ha appena battuto la Germania grazie ad un Luka Dončić fenomale da 36 punti e 10 assist.

A fine partita un giornalista avvicina il 77 della Slovenia e dei Dallas Mavericks chiedendo chi – tra lui, Antetokounmpo e Jokic – avrebbe segnato più punti in una singola partita di questo EuroBasket.

La risposta è stata secca:

Una risposta che sembrava scontata dopo la partita appena conclusa al Forum di Assago.

Un ragazzo col numero 34 ha appena sconfitto da solo l’Ucraina con una performance, che non si vedeva dai tempi di Dirk Nowitzki negli Europei del 2001, da 41 punti e 9 rimbalzi.

Quel ragazzo è Giannis Antetokounmpo.

Torniamo quindi ad oggi, ad una Luka Dončić stellare, capace di segnare 47 punti conditi da 7 rimbalzi e 5 assist.

La seconda prestazione più prolifica della storia degli Europei dopo quella del belga Eddy Terrace nel lontano 1957 contro la non irresistibile Albania.

C’è un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome non è Fausto Coppi in questo caso ma Luka Dončić.

LEGENDARY. Luka Doncic is simply out of this world! 🛸

Most points in a EuroBasket game in the last 65 years, and we are all witnesses.

📊 47 PTS | 7 REB | 5 AST | 4 STL#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/4FcDw7S3y6

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 7, 2022