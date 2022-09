Nonostante il titolo conquistato con i Golden State Warriors, Gary Payton II ha cambiato aria trasferendosi ai Portland Trail Blazers: una mossa spinta per lo più dalla possibilità di guadagnare di più. Oltre alla questione economica ha anche influito l’ambiente, con Payton II che conosce bene sia Portland che l’Oregon avendoci giocato da giovane.

Il nome di Gary Payton II sarà per sempre legato alla conquista del titolo dello scorso anno, dove ha dato un significativo contributo in Gara 5 quando ha segnato 15 punti contro i Boston Celtics. Nonostante la gloria, Payton II ha deciso di lasciare San Francisco per trasferirsi a Portland, città che l’ha visto cresce. Il motivo? Uno stipendio più sostanzioso, come spiega il nuovo giocatore dei Portland Trail Blazers durante l’intervista al podcast Truth & Basketball:

“Per i soldi. Ho dovuto accettare i soldi, ho dovuto rispondere al richiamo dei soldi. Mi sarebbe piaciuto rimanere a Golden State, ma non è stato così. Tutto quel momento, dal punto di vista commerciale e non, mi ha portato a dover accettare i soldi. Amo l’Oregon, Portland è una grande città, sono stato due anni a Corvallis e ho trascorso del tempo a P-town, so che mi troverò bene. Sono felice della scelta, non ho nulla contro l’Oregon e, se devo essere sincero, devo dire avrei accettato i soldi indipendentemente dalla loro provenienza”

GP2 on why he left the Warriors for Portland… “For the Money… I had to take the Money”

