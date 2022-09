Steph Curry riceve le chiavi di Charlotte e apre a un futuro NBA agli Hornets

In settimana Steph Curry ha ricevuto diverse onorificenze in North Carolina. Prima a Davidson, che ha preparato per lui una cerimonia unendo alla laurea il ritiro della maglia e l’ingresso nella Hall of Fame del college, poi Charlotte. Il sindaco della città dove Curry ha speso gran parte della sua infanzia a seguito di papà Dell gli ha infatti consegnato le chiavi. Un momento simbolico salutato da Curry con un discorso e qualche battuta.

Steph Curry agli Charlotte Hornets: ecco le parole del numero 30 Warriors

La giornata è stata seguita e raccontata da Genna Contino, inviata del Charlotte Observer. Un estratto dell’intervento di Steph Curry:

“Ho sempre dichiarato di voler chiudere la carriera a Golden State per via di tutti ciò che significa per me: le esperienze vissute, i compagni, il percorso fatto. La gente dice: ‘Vuoi giocare un anno per gli Hornets e tornare [qui]?’



Al clamore suscitato, Curry ha risposto frenando facili entusiasmi:

No, no, non vi sto dando alcuna notizia, nessuna promessa. Sto solo dicendo che se dovessi scegliere una squadra per cui giocare che non fossero gli Warriors, sarebbe questa.”

.@StephenCurry30 says if he would play for any other NBA team besides the @warriors, it would be the @hornets! pic.twitter.com/dNpZkgxJ1F — genna 🐝 (@GennaContino) September 1, 2022

Leggi anche:

Serena Williams, il messaggio di LeBron James dopo il ritiro della campionessa

Nuovi esami per Danilo Gallinari: legamento crociato rotto

Mercato NBA, Utah chiude la trade: Donovan Mitchell finisce a Cleveland