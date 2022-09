Chicago Bulls: Lonzo Ball salta il training camp NBA: l’infortunio al ginocchio è un caso

L’operazione in artroscopia sostenuta il 28 gennaio scorso sembrava poter mettere Lonzo Ball sui giusti binari per il recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro. In realtà così non è dato che, stando a quanto riportato da Jamal Collier e Ramona Shelbrurne di ESPN, il giocatore sente ancora dolore a livello meniscale.

Lonzo Ball: le tappe del recupero dall’infortunio al ginocchio

Già nel mese di luglio, in occasione della Summer League NBA 2022, il GM dei Chicago Bulls Arturas Karnisovas aveva lasciato intendere che ci fosse qualche rallentamento rispetto alla tabella di marcia originaria:

“Sta migliorando, forse non alla velocità che vorremo noi”.

Lonzo Ball, precisa ESPN, è atteso la prossima settimana in Illinois per un consulto medico ulteriore. Sullo sfondo l’avvio del training camp a fine mese e l’inizio di stagione a metà ottobre, sperando in un accelerata che ad oggi pare improbabile. Nella scorsa annata il giocatore ha disputato appena 35 partite di stagione regolare.

