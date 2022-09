Pessime notizie in casa Boston Celtics. Infatti, secondo quanto riporta Shams Charania negli ultimi minuti, l’infortunio di Danilo Gallinari riportato durante l’ultimo match con l’Ucraina è più grave del previsto. L’insider NBA ha svelato che – in seguito a nuovi esami effettuati dall’italiano – il Gallo avrebbe sofferto della rottura del legamento crociato al ginocchio sinistro. Purtroppo, lo stesso infortunio subito nel 2013 quando vestiva ancora la canotta dei Denver Nuggets.

Celtics e Gallinari hanno lavorato insieme questa settimana per arrivare ad un’analisi completa e approfondita dopo l’infortunio al ginocchio. Il tipico processo di recupero da un problema di questo tipo varia da 6 a 12 mesi. A questo punto, la stagione NBA di Gallinari pare essere già terminata, a meno di un rientro in extremis durante il periodo dei Playoff.

After receiving further evaluation, Boston’s Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee, per sources. This is the same ACL that Gallinari tore in 2013.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2022