Serena Williams, il messaggio di LeBron James dopo il ritiro della campionessa

Ci ha provato, Serena Williams. Dopo la vittoria al tie-break nel secondo set, la campionessa statunitense ha ceduto 6-1 ad Alja Tomlianovic nel parziale decisivo. La sconfitta maturata sull’Arthur Ashe di Flushing Meadows, al terzo turno degli US Open, scrive, salvo ripensamenti, l’annunciata parola «fine» su 27 anni di carriera impreziositi da ben 23 titoli del Grande Slam. Il mondo dello sport a stelle e strisce, e non solo, celebra un’icona globale. Di seguito il messaggio di LeBron James.

“Serena, qui LeBron. Che dire, Wow. Da dove comincio? Posso iniziare congratulandomi con te per la tua incredibile carriera. Sei una delle più grandi di sempre [GOAT, Greatest of All Time ndr.] per ciò che hai fatto per il tennis, per le donne o semplicemente lo sport, punto e basta. È qualcosa che non ha precedenti [nella storia]. È stato un onore poter seguire il tuo percorso e vederti raggiungere tutti gli obiettivi che ti eri prefissata, vederti battere record e andare al di là del campo da tennis. Potrei parlare […] del nostro attuale rapporto per un’ora, ma non voglio annoiarti con cose che sai già. Voglio solo dirti grazie per essere stata d’ispirazione per tanti e aver mostrato al mondo, ogni volta che sei scesa in campo, di essere la più grande di sempre. […] Quando ci vedremo, ti abbraccerò forte. […] Dio ti benedica.”