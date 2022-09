Gli Houston Rockets rendono omaggio a Elvin Hayes: come annunciato dal proprietario Tilman J. Fertitta la franchigia ritirerà il numero 44 dell’Hall of Famer, con la cerimonia che si terrà il 18 novembre durante la partita contro Indiana. Sempre in quell’occasione, i Rockets giocheranno con la maglia Classics in onore di San Diego, dove nacque la franchigia.

Join us for Elvin Hayes’ retirement night! 🚀 4 Tickets for $44 🎟 https://t.co/WMY8lbdqLq pic.twitter.com/q2UnhZBEtH — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 31, 2022

Elvin Hayes: “Un onore aver rappresentato Houston e i Rockets”

Elvin Hayes è una colonna portante della storia degli Houston Rockets: selezionato come prima scelta nel Draft del 1968 dai San Diego Rockets, The Big E trascinò i texani ai Playoff; con una media di 28.4 punti e 17.1 rimbalzi vinse anche il titolo di Rookie of the Year. Alla notizia del ritiro della sua maglia, Hayes ha commentato:

“Rappresentare i Rockets e la città di Houston ha significato così tanto per me nel corso della mia vita. Sapere che il mio numero starà con gli altri grandi giocatori nella storia della franchigia è davvero un onore. Voglio ringraziare Tilman e la famiglia Fertitta, insieme all’organizzazione Rockets e, soprattutto, i fan per l’amore che mi hanno mostrato durante la mia carriera da giocatore e non. Non vedo l’ora di celebrare questo momento speciale con tutti voi a novembre”

Cemented in Rockets history. The moment Elvin Hayes heard from @TilmanJFertitta that his jersey will hang in the rafters of the Toyota Center. pic.twitter.com/5B2kfXjLHQ — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 31, 2022

12 volte All-Star si unisce a un breve elenco di giocatori a cui più squadre hanno ritirato il numero, visto che Washington – il 20 novembre 1981 – ha ritirato il suo numero 11. Anche l’Università di Houston, dove Hayes ha giocato prima di approdare in NBA, ha anche ritirato la sua maglia numero 44.

Tilman Fertitta: “Elvin era la superstar di Houston”

Ad annunciare il ritiro della maglia numero 44 di Elvin Hayes è Timan J. Fertitta, proprietario degli Houston Rockets:

“Siamo entusiasti di celebrare la carriera stellare di Elvin Hayes ritirando la sua maglia. Elvin era la superstar nella città di Houston e ha un’eredità duratura non solo con l’NBA e i Rockets, ma anche con l’Università di Houston. Siamo entusiasti di onorare Elvin e la sua famiglia questo novembre e vedere la sua maglia appendere al suo posto, insieme alle altre leggende della storia leggendaria della nostra franchigia”

