Gli Orlando Magic hanno mostrato al mondo il loro nuovo centro di allenamento: si tratta dell’AdventHealth Training Center e sarà sia un punto di riferimento della franchigia che di tutta la Florida centrale. La struttura è dotata di tecnologia di ultima generazione e verrà messa a disposizione di tutti gli sportivi della zona.

Orlando Magic, come è strutturato l’AdventHealth Training Center

Gli Orlando Magic si alleneranno all’AdventHealth Training Center, polo sportivo realizzato in collaborazione con AdventHealth: il centro – costato 70 milioni – vanta 12mila metri quadrati, situati su un sito di quasi quattro acri tra South Division Avenue e West Central Boulevard.

La parte del centro d’allenamento dei Magic è progettata per ottimizzare le prestazioni e fornire uno spazio di recupero all’avanguardia. C’è una grandissima common room per la squadra che funge da fulcro della struttura, completa di offerte nutrizionali migliorate e una cucina completa. La struttura comprende anche due campi a grandezza naturale su cui si affaccia un balcone panoramico sopraelevato. Le principali tecnologie di allenamento e recupero – tra cui una camera in quota e idroterapia – nonché un ampio spogliatoio per elevare al massimo l’esperienza di ogni giocatore.

Diversi i partner commerciali presenti all’interno e all’esterno dell’edificio, che contribuiscono a migliorare l’allenamento di ogni atleta. AdventHealth Training Center vuole diventare un punto di riferimento per tutta la comunità sportiva della Florida centrale, come spiega il presidente degli Orlando Magic Dan DeVos:

“Crediamo che quando questa comunità avrà successo, tutti avremo successo. Poiché la salute e il benessere sono una priorità per una vita di successo, non vediamo l’ora di vedere questo centro contribuire a raggiungere questo obiettivo sia per la nostra comunità che per la nostra squadra”

