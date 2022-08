NBA, coach Darvin Ham commenta l’estensione di Lebron James: “Fondamentale per noi”

Da qualche giorno è ufficiale. Los Angeles resta la casa di LeBron James. Il Re vestirà la maglia dei Lakers almeno per altri due anni andando a guadagnare $97.1 milioni in totale. Una firma importante per la franchigia gialloviola, che coach Darvin Ham ha voluto commentare:

“E’ fondamentale per noi. Importantissima. LeBron è un giocatore unico, non capita spesso di poterlo avere a roster. Ci sono stati i vari Russell, Chamberlain, Dr. J, Malone, Bird, Jordan, Iverson, Shaq e Kobe. Ed ora c’è LeBron, è la sua era. Si tratta di un giocatore generazionale, che sarò menzionato per sempre come uno dei più grandi se non il più grande. Tutte le aspettative che c’erano su di lui le ha rispettate in pieno”

Mentre il coach dei Los Angeles Lakers esprime grande entusiasmo per poter allenare LBJ alla sua prima esperienza da head coach, rimangono però i dubbi sul fit tra lui, Anthony Davis e Russell Westbrook. Col front office ancora alla ricerca di una possibile trade, i tre giocatori si dichiarano pronti alla prossima stagione. Vedremo il profilo del roster all’arrivo di ottobre.

