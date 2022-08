NBA, Shaq ricorda Kobe: “Abbiamo scritto la storia insieme”

Al di là delle simpatiche discettazioni riguardanti la presunta piattezza della Terra, il viaggio in Australia compiuto da Shaquille O’Neal deve aver certamente messo alla prova l’insospettabile emotività del prodotto di LSU. A tal proposito, intervistato dalla stampa locale in data 23 agosto (giorno di nascita di Kobe Bryant) e 24/08 ( ribattezzato “Mamba Day” per evidenti ragioni numeriche), Shaq non ha perso occasione di onorare la memoria del compianto Bryant, ricordando con una tragica punta di rammarico i giorni immediatamente successivi al decesso dell’ex compagno.

“Ricordo fin troppo bene gli istanti che seguirono la notizia della morte di Kobe. Crollai fisicamente ed emotivamente, abbassando la testa e portando le mani al volto. Non ci siamo mai sentiti a ridosso della tragedia. Avrei voluto ringraziarlo per la disponibilità con la quale stava aiutando mio figlio Shareef, cercando magari di dimenticare le frizioni del passato e di costruire un’amicizia genuina. Kobe ed io abbiamo scritto la storia insieme e, nonostante non andassimo esattamente d’accordo, abbiamo dato vita alla coppia più dominante della storia della pallacanestro. Pensate cosa sarebbe potuto accadere se avessimo rinunciato a buona parte del nostro orgoglio”.

“Avrei dovuto chiamarlo più spesso, specie in occasione di ricorrenze familiari e cerimonie. Ora non riesco a perdonarmi questo tipo di superficialità. Non sono esattamente la persona più indicata per dare suggerimenti alle persone, ma, vi prego, non date mai per scontato alcunché. Siate altruisti, ricucite rapporti e state accanto alle persone che vi vogliono bene, perché tutto può svanire in un istante”.

