NBA, contratti exhibit 10 e inviti per il training camp 2022-2023 di tutte le squadre

Tra le varie formule che regolano i rapporti tra giocatori e squadre NBA i contratti exhibit 10 conservano caratteristiche piuttosto peculiari. Si tratta infatti di contratti annuali, in linea generale non garantiti, al minimo salariale. La data franchigia, che acquisisce i diritti G League del giocatore firmato, può convertire l’accordo in two-way contract prima dell’inizio della regular season. Tale flessibilità garantisce agli atleti una vetrina in occasione dei training camp di preparazione e dà modo all’organizzazione di valutare i profili con calma.

NBA, i giocatori invitati al training camp 2022-2023

La panoramica completa e aggiornata per tutte le 30 squadre con gli exhibit 10 e gli inviti già ufficializzati.

Ultimo aggiornamento: 20 agosto, ore 11:11

Chris Silva

Boston Celtics

Bruno Caboclo, Denzel Valentine, Noah Vonleh

Brooklyn Nets

Ancora nessuna ufficialità

Charlotte Hornets

Isaiah Whaley

Chicago Bulls

Javon Freeman-Liberty, Carlik Jones

Cleveland Cavaliers

Ancora nessuna ufficialità

Dallas Mavericks

Mouhamadou Gueye, Tyler Hall, McKinley Wright IV

Denver Nuggets

Adonis Arms, Kellan Grady, Justin Tillman

Detroit Pistons

Ancora nessuna ufficialità

Golden State Warriors

Mac McLung, Pat Spencer, Trevion Williams

Houston Rockets

Willie Cauley-Stein, Bruno Fernando

Indiana Pacers

Deividas Syrvidis

Los Angeles Clippers

Moses Brown, Xavier Moon

Los Angeles Lakers

Jay Huff, Javante McCoy, Fabian White Jr.

Memphis Grizzlies

Jacob Gilyard, Dakota Mathias

Miami Heat

Jamaree Bouyea, Jamal Cain, Orlando Robinson

Milwaukee Bucks

Luca Vildoza, Lindell Wigginton

Minnesota Timberwolves

CJ Elleby, Luka Garza

New Orleans Pelicans

Ancora nessuna ufficialità

New York Knicks

Ancora nessuna ufficialità

Oklahoma City Thunder

Sacha Killeya Jones

Orlando Magic

Drake Jeffries, Alex Morales, Simi Shittu

Philadelphia 76ers

Michael Foster Jr.

Phoenix Suns

Ancora nessuna ufficialità

Portland Trail Blazers

Isaiah Miller, Norvel Pelle, Jared Rhoden

Sacramento Kings

Quinn Cook

San Antonio Spurs

Alize Johnson, Tommy Kuhse

Toronto Raptors

Gabe Brown

Utah Jazz

Paris Bass

Washington Wizards

Quenton Jackson, Makur Maker, Davion Mintz

