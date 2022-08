NBA, Patrick Beverley difende Westbrook dalle critiche social

Può una faida vecchia di quasi 8 anni finire in un attimo? Potremmo fare questa domanda a Patrick Beverley, recente acquisto dei Los Angeles Lakers, che si scaglia contro chi ha criticato Russell Wetbrook sui social.

L’odio e le critiche che il giocatore ha ricevuto durante tutta la scorsa stagione – e in parte anche durante questa offseason – hanno raggiunto, in alcuni casi, la mancanza di rispetto, tant’è che lo stesso Westbrook si è sentito costretto ad intervenire in una conferenza stampa.

Su Twitter, 73-9 and THEY LIED – analista/insider NBA – ribadisce come tutto questa storia abbia assunto una connotazione grottesca:

“L’odio e il veleno che si prende Westbrook è imbarazzante, a prescindere da quello che abbia fatto l’ultima stagione. Alcune persone si devono fare una vita”

the Westbrook disrespect and vitriol is still corny regardless of how you feel about last season. Some people gotta get a life man — 73-9 and THEY LIED (@CuffsTheLegend) August 25, 2022

Parole che non sono passate inosservate a LeBron James che ha risposto con entusiasmo:

“Non vedo l’ora di vederlo giocare quest’anno”

Can't wait for him to go off this season!! 🤫 — LeBron James (@KingJames) August 25, 2022

A fare scalpore, però ci ha pensato proprio Patrick Beverley, che accodandosi a LeBron, ha aggiunto:

“La penso allo stesso modo”

Sepolta dunque l’ascia di guerra tra Beverley e Westbrook iniziata nel lontano 2014 quando il neo acquisto Lakers provocò la frattura del menisco quando RW giocava per i Thunder? A quel tempo ci fu una feroce lite che rese protagoniste le due point guard. Chissà se, ora che si troveranno compagni di squadra, riusciranno definitivamente a mettersi tutto alle spalle.

