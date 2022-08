NBA, Vanessa Bryant donerà i 16 milioni della causa alla Mamba & Mambacita Foundation

Vanessa Bryant sembra avere grandi piani per i 16 milioni di dollari di risarcimento ricevuti dalla Contea di Los Angeles.

I rappresentanti legali della vedova Bryant hanno annunciato che la donna ha intenzione di donare la somma in denaro alla Mamba & Mambacita Sports Foundation; la fondazione no profit è stata fondata nel 2016 da Kobe Bryant e rinominata dopo l’incidente del 2020.

La giuria ha accordato il risarcimento non solo a Vanessa Bryant, ma anche a Chris Chester, il quale ha perso moglie e figlia nell’incidente, ponendo fine ad una battaglia legale durata circa due anni.

Vanessa Bryant fa beneficenza alla fondazione di Kobe dopo la vittoria del processo: ecco il commento ufficiale

La maggior parte dei soldi provengono dal dipartimento dello sceriffo, che è stato incolpato di aver condiviso foto dell’incidente, comprese immagini dei corpi di Kobe e Gianna.

“Sin dall’inizio, Vanessa Bryant ha sempre voluto che ognuno pagasse per le proprie responsabilità, ma il nostro sistema legale non le ha permesso di lottare per una disciplina e politiche migliori in merito a casi del genere. Le misure adottate per questo caso fanno parte delle responsabilità dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles e del corpo dei vigili del fuoco.” “Tali responsabilità hanno rivelato enormi falle nelle procedure legali, concedendo addirittura l’amnistia ai colpevoli dell’incidente. Vanessa ha sempre lottato per questo, non vacillando neanche quando la Contea ha provato a costringerla a sottoporsi ad un esame psichiatrico involontario.”

La vedova di casa Bryant ha preferito non commentare in alcun modo il verdetto del processo, scrivendo semplicemente la parola “giustizia” in un post pubblicato più tardi su Instagram.

La donna ha avviato inoltre un’altra causa indirizzata alla compagnia che si occupava di gestire gli spostamenti in elicottero di Kobe, e al pilota Ara Zobayan, morto nell’incidente.

