NBA, Brad Stevens blinda Jaylen Brown: “Rimarrà con noi a lungo”

Nella porzione di tempo concessa alla redazione del Boston Globe per realizzare un’intervista esclusiva incentrata sul futuro dei Boston Celtics, Brad Stevens, ex allenatore nonché attuale General Manager della franchigia del Massachusetts, ha regalato ai propri ascoltatori parole di sana trasparenza e invidiabile determinazione. Secondo Stevens, infatti, Boston, che in questa sessione di mercato ha messo sotto contratto Brogdon e Gallinari, è già stata capace di raggiungere l’obiettivo prefissato dalla proprietà in seguito alla sconfitta patita in Finale NBA al termine della scorsa stagione: potenziare un nucleo già solido e talentuoso con giocatori competenti ed esperti.

Dal momento che alcune voci di mercato circolate nell’orbita del caso Durant avevano citato Jaylen Brown nel novero dei potenziali partenti in casa Celtics, Brad Stevens ha preso spunto dai quesiti riguardanti il mercato in uscita per esaltare il talento e l’attitudine del prodotto di California, confermando senza mezzi termini la sua imprescindibilità nel sistema Celtics:

“Jaylen Brown rimarrà con noi a lungo. Parliamo, oltre che di un giocatore strabiliante, di un ragazzo estremamente intelligente, umile e allergico a qualsiasi genere di confusione. Sono andato personalmente a trovarlo nel corso della offseason, in modo tale da seguire i suoi allenamenti individuali e ricordagli di persona quanto sia utile nell’economia della nostra squadra. Noi discutiamo apertamente con i nostri ragazzi, senza silenzi o reticenze. Jaylen ha ignorato tutto ciò che è stato detto sul suo conto, conscio della centralità del suo ruolo all’interno della nostra organizzazione”.

Conclude Stevens:

“Jaylen ha dato tantissimo ai Celtics negli ultimi sei anni e noi vogliamo premiarlo con un ulteriore rinnovo contrattuale. Il suo accordo con noi scadrà nel 2024, ma ci muoveremo ben prima per proporre al giocatore un prolungamento conforme al suo talento”.

