Mercato NBA, i Knicks non aggiungeranno scelte in scambi che coinvolgono Julius Randle

I New York Knicks non hanno intenzione di scendere a compromessi e sacrificare scelte dei prossimi Draft all’interno di possibili trattative di mercato NBA che riguardano Julius Randle.

Lo riferisce Fred Katz di The Athletic che ricorda come il giocatore sia stato incluso nei vari rumors della squadra newyorkese per tutta l’estate. Dopo aver sondato l’interesse delle altre franchigie, la dirigenza blu-arancio ha deciso di non sacrificare nessuna futura chiamata da inserire in pacchetti che coinvolgono anche il nome del giocatore ex Lakers e Pelicans.

“I Knicks hanno provato a capire come spostare in pacchetti di trade Julius Randle, ma nessun affare è andato in porto. Non penso si muoverà quest’estate”

Randle ha avuto un 2020-2021 al di sopra delle aspettative mantenendo medie di 24.1 punti, 10.2 rimbalzi e 6.0 assist in 71 partite che gli hanno permesso di essere selezionato per la prima volta all’All-Star Game. Tuttavia la scorsa stagione non è riuscito a ripetersi, registrando un sensibile calo di prestazioni, il che ha portato i Knicks a guardarsi attorno per trovare una soluzione.

Il 27enne ha da poco firmato un quadriennale da 117.1 milioni di dollari e scaricare il suo contratto ottenendo qualche scelta al primo turno potrebbe avvicinare New York alla possibilità di ingaggiare Donovan Mitchell, vero sogno della dirigenza.

