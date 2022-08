Le partite dei Dallas Mavericks per la preseason NBA 2022-2023

Manca sempre meno all’inizio della regular season 2022-2023 e sempre più squadre stanno presentando il calendario per le partite di preseason.

Oggi è il turno dei Dallas Mavericks che inizieranno i match di preparazione il 5 ottobre nello stato dell’Oklahoma contro i Thunder, senza Chet Holmgren per tutta la stagione. La banda di Jason Kidd, guidata da Luka Dončić, è pronta a puntare anche quest’anno alla postseason.

Senza Porzingis e Brunson ma con la consapevolezza di poter continuare a stupire sull’onda dell’entusiasmo delle scorse stagioni, magari ripartendo dalla gara 7 del Footprint Center. Seguono, la partita all’American Airlines Center contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero e la trasferta nello stato dei Mormoni contro gli Utah Jazz che potrebbero essere orfani di Donovan Mitchell.

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 25, 2022