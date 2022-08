Mercato NBA, Brooklyn Nets alla ricerca di un centro d’esperienza: ecco il nome nel mirino

Kevin Durant ha deciso di rimanere a Brooklyn, accettando pertanto di cominciare la prossima stagione al fianco di Kyrie Irving e Ben Simmons. Tale notizia, evidentemente fondamentale in casa Nets per le sorti e l’organizzazione strategica della presente offseason, potrebbe rivitalizzare all’improvviso il mercato della franchigia newyorkese, specie in entrata.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Hoopshype, infatti, Sean Marks starebbe cercando di portare al Barclays Center un centro di spessore fisico ed esperienza, in modo tale da puntellare la rosa in un ruolo tutto sommato deficitario. Tralasciando le fantasiose voci di mercato riguardanti Carmelo Anthony e Dwight Howard, soluzioni con ogni evidenza deleterie per uno spogliatoio già altamente instabile per sua stessa conformazione, il nome più caldo risulterebbe essere quello di Tristan Thompson.

Da parte sua, il cestista canadese, campione NBA con i Cavs nel 2016, sta disperatamente cercando di evadere dall’anonimato della free agency in cui è precipitato dopo la fallimentare stagione 2021-2022, vissuta all’insegna del nomadismo tra Sacramento, Indiana e Chicago. Ripartire da una Brooklyn riassestata potrebbe voler dire rilanciare la propria carriera.

