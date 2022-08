Caso Brittney Griner, niente viaggio in Russia per Dennis Rodman: “Non per conto degli USA”

Lo scorso fine settimana Dennis Rodman aveva riferito alla NBC di aver ottenuto il permesso di andare in Russia per cercare di aiutare a liberare Brittney Griner, spiegando di conoscere molto bene Vladimir Putin. Detto ciò, questa uscita non è stata “di gradimento da parte del governo degli Stati Uniti” come precisato dal portavoce del Dipartimento di Stato Nate Price:

“Non viaggerebbe per conto del governo degli Stati Uniti. Riteniamo che qualsiasi negoziazione diversa dal percorso stabilito rischia di complicare e ostacolare ogni sforzo che stiamo facendo per risolvere il caso.”

Price ha aggiunto che il Dipartimento di Stato ha “diramato istruzioni molto chiare ai cittadini americani – a causa di una serie di minacce, inclusa la minaccia di detenzione illecita – di non recarsi in Russia. Questo è il messaggio che abbiamo inviato a tutti i cittadini americani.”

Dennis Rodman ha quindi deciso di non andare in Russia, lui che qualche anno fa aveva presenziato in un incontro non ufficiale in Corea del Nord tra diplomatici del paese.

