Mercato NBA, Kendrick Perkins: “KD non è così influente come crede di essere”

Alla fine Kevin Durant rimarrà in quel di Brooklyn. Dopo aver trascorso tutta l’estate chiedendo a più riprese di essere ceduto, nella giornata di ieri i Brooklyn Nets – insieme a KD – hanno annunciato che il giocatore non verrà scambiato sul mercato NBA. Un epilogo che non è particolarmente piaciuto a diversi addetti ai lavori, tra cui Pat Beverley – che ha commentato punzecchiando la gestione delle operazioni da parte di KD – e Kendrick Perkins. L’ex giocatore di Boston ha parlato in questa maniera:

“KD non ha il potere della stella. KD non ha l’autorità, l’influenza. Allora, cos’è successo? Ha provato a chiedere uno scambio, non è successo niente. Ha cercato di far licenziare Steve Nash e Seans Marks, ma è successa la stessa cosa. E ora indovina un po’, sta arrivando il training camp, capisce che le squadre non sono pronte a separarsi dalle giovani superstar per lui, come i Pelicans con Brandon Ingram. Quindi, all’improvviso, KD ha dovuto incontrare la dirigenza, guardarli negli occhi e cercare di trovare soluzioni. Come faranno? Questo non lo so, perché la fiducia non c’è più. Ma questo è solo un esempio che illustra il fatto che KD non è così potente come pensa di essere.”

"KD don't have the power, KD don't have the juice. He tried to request a trade, nothing happened. He tried to get Steve Nash and Sean Marks fired, nothing happened."@KendrickPerkins says Kevin Durant isn't as powerful as he thinks he ispic.twitter.com/sixrbWwCFk — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 24, 2022

