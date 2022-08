Mercato NBA, offerta Knicks per Mitchell: Toppin, Fournier e scelte al primo giro

I New York Knicks continuano a spingere forte per arrivare a Donovan Mitchell. Il giocatore dei Jazz è da tanto tempo l’obiettivo principale della franchigia della Grande Mela e con Utah entrata nel processo di rebuilding, questa offseason sembrerebbe essere davvero quella buona per vedere Spida al Madison Square Garden.

Era da un mese che Knicks e Jazz non si parlavano per Mitchell. L’ultimo contatto risaliva alla scorsa Summer League di Las Vegas, dove le due franchigie avevano intensificato molto i contatti per giungere ad una conclusione. Conclusione, che nonostante non sia ancora arrivata, sembra comunque nell’interesse delle parti. Come dimostrato dal rilancio dei Knicks per Mitchell.

L’offerta dei Knicks per Donovan Mitchell

L’ultima proposta dei newyorkesi fatta recapitare ai Jazz contiene i nomi di Evan Fournier, Obi Toppin, alcuni giocatori “di contorno” e cinque scelte al primo giro, di cui due non protette. Un pacchetto decisamente ricco, che potrebbe far vacillare Utah, ancora reticente nell’accettare le offerte dei Knicks a cui continuano a chiedere ancora di più. Il tempo però stringe e potrebbe diventare un valido alleato di New York: un Mitchell da separato in casa converrebbe molto poco ai Jazz.

