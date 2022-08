NBA, Kareem Abdul-Jabbar: “LeBron James pronto a battere il mio record? Voglio esserci”

Detentore del record di maggior numero di punti in carriera segnati nella storia della NBA dal 1985, Kareem Abdul-Jabbar ha confessato di voler assistere di persona quando LeBron James segnerà il sorpasso in classifica. L’evento dovrebbe capitare in questa o nella successiva stagione e l’ex stella dei Los Angeles Lakers vorrà essere presente. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di ESPN:

“Se LeBron dovesse battere il mio record, e tutto sembra indicare che lo farà, sarei molto felice per lui. Il gioco esce sempre più forte quando tali record vengono battuti. LeBron ha lavorato molto duramente per arrivare a questo punto, è un risultato da apprezzare. E poi sarà il suo turno di vedere e aspettare chi potrebbe avere la possibilità di battere il suo record. Se mai succederà in futuro. L’importante è passare il testimone.”

Sarà presente Kareem durante il D-Day?

“Beh, se sono ancora in giro si certo! Cercherò di essere presente alla partita per tifare per lui, perché merita tutti gli onori e i riconoscimenti che riceve.”

