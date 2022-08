NBA, Kareem Abdul-Jabbar sul record di punti: “Felice per James”

Ormai non manca molto. Solo, si fa per dire, mille e poche altre centinaia di punti. LeBron James è prossimo a detronizzare Kareem Abdul-Jabbar dal record di punti segnati nella storia della NBA. È molto probabile che questo cambiamento di classifica avverrà già in questa stagione, la 2022/2023. Ma come la prenderà l’attuale detentore? Al momento bene, anche perché di fronte alla longevità di King James si può solamente far battere le mani.

Nessun rancore

Recentemente, chiacchierando con il programma SportsCenter, il centro 6 volte campione NBA è stato incalzato sull’argomento. L’ex Milwaukee Bucks si è detto felice per LeBron James, aggiungendo che il gioco può solo progredire quando determinati record vengono infranti. Queste le sue parole:

“Se LeBron James romperà il record, e sembra che abbia tutte le ragioni per farlo, sarò veramente felice per lui. Il gioco migliorerà sempre quando record come questo vengono infranti. Quindi LeBron dovrebbe godersi il traguardo. Ha lavorato così tanto per arrivare così lontano. Si tratta di passarlo al prossimo ragazzo in fila.”

Il momento in cui King James sorpasserà un’altra leggenda dei Lakers sarà sicuramente epocale. Ma prima di questo i Lakers dovranno pensare soprattutto a colmare le lacune mostrate lo scorso anno, come la convivenza tra James, Davis e Westbrook. Il nuovo allenatore Darvin Ham ha molti aspetti da limare. L’appuntamento con la storia verrà da sé.

