NBA, Pat Riley annuncia il ritiro della maglia di Haslem

Udonis Haslem torna ai Miami Heat per quella che sarà la sua ventesima stagione con la franchigia della Florida. Un matrimonio da (quasi) nozze d’argento, che lo consacrerà come il terzo giocatore della storia ad aver disputato venti o più stagioni con la stessa squadra. Gli altri due sono Dirk Nowitzki con i Dallas Mavericks e Kobe Bryant con i Los Angeles Lakers. E, anche se per certi versi non è una sorpresa, il suo numero di maglia verrà presto ritirato.

L’annuncio di Pat Riley

Non vi è ancora una data precisa per questo evento, ma è probabile che avrà luogo quando Udonis Haslem appenderà ufficialmente le scarpe al chiodo al termine della prossima stagione. Il presidente dei Miami Heat ha comunque preannunciato il ritiro con queste parole:

“Dal primo giorno che l’ho visto competere, all’ultimo quando ritireremo la sua maglia nella nostra casa, UD entrerà nella storia del nostro team come uno dei migliori ad aver mai giocato per i Miami Heat.”

Dal lontano 2003, Haslem ha vissuto tutti i momenti più importanti della squadra nel nuovo millennio. L’anello del 2006, poi il back to back nel 2012 e 2013 con il trio delle meraviglie composto da James, Wade e Bosh. Il numero 40 degli Heat è sceso in campo in 872 partite di regular season – 500 da titolare – mettendo a referto una media di 7.5 punti e 6.6 rimbalzi con il 48.9% di tiro dal campo.

Queste statistiche però lasciano il tempo che trovano per due motivi principali: perché al termine del campionato 22/23 dovranno essere aggiornate e, perché rappresentano soprattutto l’importanza di Haslem all’interno dell’organizzazione. Un simbolo di fedeltà che avrà pur lasciato il segno in qualche tifoso, piccolo o grande che sia.

