NBA, Jalen Rose: “LeBron James senza Irving non vincerà un altro titolo”

Fin dall’inizio della sessione estiva di mercato il nome di Kyrie Irving è stato accostato ad una squadra. i Los Angeles Lakes. Secondo Jalen Rose, ex giocatore, ora analista per ESPN dietro questa insistenza della squadra losangelina ci sarebbe la necessità di fornire a LeBron James una terza stella in grado di dare la spinta alla vittoria del titolo.

Un analisi che va controtendenza rispetto alle ultime notizie che riportano come i Brooklyn Nets siano intenzionati a trattenere Irving ma per Rose non ci sarebbe altra soluzione ai problemi dei Lakers

Le possibilità di un passaggio di Irving a Los Angeles è ancora una pista aperta. Certamente LeBron non si opporrebbe ad una reunion con il nativo di Melbourne con il quale ha già giocato e vinto ai Cleveland Cavaliers nel 2016. Se i Lakers riusciranno a tenere in salute Anthony Davis e aggiungessero Kyrie Irving al roster, di certo, si potrebbe parlare della formazione di un nuovo Big 3.

"If LeBron is going to win another championship, one player is gonna make it happen: Kyrie Irving. If they get Kyrie Irving, that makes [the Lakers] a contending team immediately."

