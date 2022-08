NBA, ansia Oklahoma: preoccupazione per l’infortunio di Chet Holmgren

Presente durante il CrawSover match con LeBron James – Chet Holmgren si è infortunato durante uno scontro di gioco nel secondo quarto proprio con il nativo di Akron. In un primo momento, si pensava che fosse una semplice distorsione alla caviglia, ma Shams Charania ha svelato che i Thunder sono preoccupati per un possibile coinvolgimento del legamento.

Chet’s ankle gone after defending a Bron layup 1 minute into the game… pic.twitter.com/8Lk5St12rD — Steven Adams Stats (@funakistats) August 21, 2022

A questo punto, il giocatore si sottoporrà ad ulteriori esami per determinare l’esatta natura dell’infortunio, ma se fosse riscontrata la gravità del problema, sarebbe certamente un duro colpo per la franchigia ad 1 mese dall’inizio del training. Il rookie rischierebbe un stop forzato per diversi mesi.

There’s fear Oklahoma City Thunder No. 2 pick Chet Holmgren has suffered ligament damage in his foot and he is undergoing further opinions, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2022

