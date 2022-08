I San Antonio Spurs battono un colpo in questo mercato NBA: il free agent Joe Wieskamp firma un biennale, tornando così in Texas dopo l’avventura della scorsa stagione. Un nuovo innesto per gli Spurs che sono alla ricerca di giocatori per colmare l’addio di Dejounte Murray, passato agli Atlanta Hawks all’inizio di questa offseason.

Joe Wieskamp-Spurs, i dettagli dell’accordo

Come scrive la redazione di ESPN Joe Wieskamp torna ai San Antonio Spurs: la guardia tiratrice ha firmato un contratto biennale da 4.4 milioni di dollari mettendo così fine alla sua free agency. Il giocatore era un free agent con restrizioni dopo che a marzo era passato da un two way contract a un contratto standard.

Free agent G/F Joe Weiskamp is returning to the San Antonio Spurs on a two-year, $4.4 million deal, his agents Kyle McAlarney and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 23, 2022

Wieskamp – che martedì compie 23 anni – nel Draft 2021 è stato scelto al secondo turno: proveniente dall’Iowa, il suo ann0 da rookie l’ha passato giocando tra la G League e la NBA: in 15 partite con la maglia degli Austin Spurs il giocatore ha segnato una media di 17,1 punti a partita, tirando con il 36,8% e quasi 8 triple a partita. Nella scorsa stagione Wieskmap è sceso in campo in 22 partite con gli Spurs, racimolando però pochi minuti.

Nello scacchiere di Gregg Popovich, Wieskamp svolgerà il ruolo di prolifico tiratore da 3: continua così il processo di ricostruzione degli Spurs dopo la cessione di Dejounte Murray agli Atlanta Hawks.

