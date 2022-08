Kevin Durant fa pace con Brooklyn: il giocatore tolto sul mercato NBA

La querelle tra Kevin Durant e Brooklyn Nets sembra essersi risolta nel migliore dei modi. Come riportato prontamente da Shams Charania, il giocatore nelle scorse ore ha incontrato proprietario e coach della squadra newyorchese, arrivando ad un punto comune per continuare l’avventura insieme anche nella prossima stagione NBA. Questo quanto riporta Brooklyn in un comunicato apparso pochi minuti fa su Twitter, con le parole di Sean Marks – GM della franchigia:

“Steve Nash e io – insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai – abbiamo incontrato Kevin Durannt e Rich Kleiman a Los Angeles nella giornata di ieri. Abbiamo concordato di andare avanti con la nostra reciproca collaborazione. Ora ci concentriamo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia in grado di portare un titolo a Brooklyn.”

Durant, lo scorso 30 giugno aveva chiesto espressamente di essere ceduto in una squadra da titolo – con Phoenix e Miami come mete preferite. A questo punto, il giocatore potrebbe essere stato rassicurato rispetto alle future mosse sul mercato NBA da parte dei Nets che ad oggi possono contare – a scanso di possibili sorprese – anche su Kyrie Irving e (forse) Ben Simmons.

