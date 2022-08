Mercato NBA, Udonis Haslem ha deciso: firma per un altro anno con i Miami Heat

Come nell’ultima offseason, Udonis Haslem ha messo in dubbio la fine della sua carriera, ma ieri sera – durante il suo camp – il numero 40 ha messo fine alla suspense. A 42 anni, Haslem ha annunciato che sarà ancora tra le fila dei Miami Heat per la sua 20a stagione in Florida. Pat Riley aveva confidato all’inizio di questa estate che gli Heat aspettavano una decisione da parte del suo capitano, indipendentemente dal fatto che avesse continuato la sua carriera da giocatore o meno.

Ovviamente, Haslem sarà il giocatore attivo più anziano della NBA in questa stagione. Nella scorsa annata sportiva, il veterano aveva giocato pochissimo: 13 partite, 12 in più rispetto alla stagione precedente, per una media di 2.5 punti e 1.9 rimbalzi. La carriera da allenatore può quindi aspettare, anche se Udonis ha già detto che un ruolo di questo tipo – ad oggi – non è interessante per lui.

