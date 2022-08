NBA, anche i Memphis Grizzlies su Kevin Durant

La situazione intorno a Kevin Durant continua a non essere delle più chiare: il giocatore sembra ormai aver deciso di cambiare aria e l’ultimatum dato alla dirigenza – o lui o Nash – rende ancora più evidenti le intenzioni del giocatore. I Nets, dal canto loro, non vogliono comunque privarsi di KD così facilmente e fin qui le richieste fatte in sede di trade sono apparse fin troppo esagerate (citofonare Boston Celtics).

Durant però è ancora lì, alla ricerca di una nuova sistemazione. E così alla corsa si sono uniti anche i Memphis Grizzlies, secondo Shams Charania:

The Grizzlies have five first-round picks to theoretically utilize in a Kevin Durant trade, but sources say that they will not make Jaren Jackson Jr. or Desmond Bane available. More details: https://t.co/v0E9k9pA4s https://t.co/rqj9nZaxwI

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 22, 2022