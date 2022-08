Mercato NBA, i Brooklyn Nets pensano di trattenere Kyrie Irving

I Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets hanno mantenuto contatti per tutta l’estate nel tentativo di imbastire una trade con protagonista Kyrie Irving.

I losangelini hanno provato in tutti i modi a portare alla corte di LeBron James, il suo ex secondo violino, ma i Nets hanno rifiutato qualsiasi offerta a causa del numero ridotto di scelte scambiabili dai Lakers.

Le ultime notizie provenienti dallo spogliatoio dei bianconeri riportano di un Irving che sta cominciando ad accettare l’idea di iniziare la nuova stagione con la maglia dei Brooklyn Nets, nonostante la volontà di approdare ad LA.

La situazione è stata spiegata da Shams Charania, attraverso i canali di Lakers Daily:

“La situazione riguardo Irving è cambiata con il passare delle settimane. Con l’inizio della stagione 2022-2023 alle porte, è molto probabile che lo scambio tra i Lakers e i Nets non andrà in porto. Infatti, tenendo conto delle ultime notizie, i Nets hanno messo in chiaro alle squadre interessate della loro volontà di trattenere Kyrie Irving.”