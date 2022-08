La Duquesne University fa un’offerta a Bryce James

A casa James sono giorni concitati: dopo Bronny ora anche Bryce ha ricevuto un’offerta da una squadra di Division 1: si tratta della Duquesne University di Pittsburgh. A confermare la notizia è il secondo genito – 15 anni – di LeBron con una storia Instagram.

Bryce James got his first D-I offer 🙌

(via _justbryce/Instagram) pic.twitter.com/RviVn8MWlr

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 22, 2022