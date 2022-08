NBA Saturdays e Sundays, 47 partite in prima serata nei weekend: calendario

Per il 10º anno consecutivo la NBA propone nei fine settimana di regular season partite in prima serata per i suoi mercati di riferimento a livello globale, tra i quali ovviamente anche l’Europa. Il punto di Matt Brabants, NBA Senior Vice President, Head of International Content Partnerships:

“Programmare partite in prima serata ogni settimana per tifosi in Europa, Medio Oriente e Africa è una parte fondamentale dei nostri sforzi per rendere accessibile lo spettacolo del basket NBA ai tifosi occasionali e ai più appassionati. In questi dieci anni abbiamo avuto una risposta incredibile all’iniziativa e con la quantità di talento proveniente dalle diverse zone non c’è un momento migliore per seguire la NBA.”

NBA Saturdays: il programma completo delle gare

23 le sfide programmate in prima serata al sabato, da ottobre ad aprile.

DATA (ORARIO) PARTITA NBA SATURDAY notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre (0:00) San Antonio Spurs @ Philadelphia 76ers 29 ottobre (23:00) Miami Heat @ Sacramento Kings 5 novembre (22:00) Sacramento Kings @ Orlando Magic 12 novembre (22:00) Brooklyn Nets @ Los Angeles Clippers notte tra sabato 20 e domenica 21 novembre (00:00) Toronto Raptors @ Atlanta Hawks 26 novembre (23:00) Dallas Mavericks @ Toronto Raptors 3 dicembre (18:30) Dallas Mavericks vs New York Knicks 10 dicembre (23:00) San Antonio Spurs @ Miami Heat 17 dicembre (23:00) Miami Heat @ San Antonio Spurs 31 dicembre (21:00) Los Angeles Clippers @ Indiana Pacers notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 Boston Celtics @ San Antonio Spurs 14 gennaio (19:00) Milwaukee Bucks @ Miami Heat 21 gennaio (23:00) Boston Celtics @ Toronto Raptors 28 gennaio (21:00) Denver Nuggets @ Philadelphia 76ers notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio (00:00) Washington Wizards @ Brooklyn Nets notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio (00:00) Philadelphia 76ers @ Brooklyn Nets 25 febbraio (18:00) Toronto Raptors @ Detroit Pistons 4 marzo (23:00) Toronto Raptors @ Washington Wizards 11 marzo (22:00) New York Knicks @ Los Angeles Clippers 18 marzo (19:00) Denver Nuggets @ New York Knicks 25 marzo (23:00) Indiana Pacers @ Atlanta Hawks notte tra sabato 1 e domenica 2 aprile (1:30) Dallas Mavericks @ Miami Heat 8 aprile (21:30) Denver Nuggets @ Utah Jazz

NBA Sundays: il programma completo delle partite

La vostra domenica NBA vi aspetta. Prendete nota.

DATA (ORARIO) PARTITA NBA SATURDAY 23 ottobre (21:30) Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers 30 ottobre (20:00) New Orleans [email protected] Los Angeles Clippers 6 novembre (21:30) Cleveland Cavaliers @ Los Angeles Lakers 13 novembre (18:00) Oklahoma City Thunder @ New York Knicks domenica 20 novembre (21:30) New York Knicks @ Phoenix Suns 27 novembre (21:30) Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves 4 dicembre (21:30) Denver Nuggets [email protected] New Orleans Pelicans 11 dicembre (18:00) Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans 18 dicembre (21:00) Orlando Magic @ Boston Celtics 25 dicembre (20:30) Los Angeles Lakers @ Dallas Mavericks notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio 2023 (2:00) Boston Celtics @ Denver Nuggets 8 gennaio (21:30) Portland Trail Blazers @ Toronto Raptors 15 gennaio (21:30) Golden State Warriors @ Chicago Bulls 22 gennaio (21:30) New Orleans Pelicans @ Miami Heat 29 gennaio (19:00) Miami Heat @ Charlotte Hornets 5 febbraio (19:00) Orlando Magic @ Charlotte Hornets 12 febbraio (20:00) Memphis Grizzlies @ Boston Celtics 26 febbraio (21:30) Los Angeles Lakers @ Dallas Mavericks 5 marzo (21:30) Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers 12 marzo (21:30) Brooklyn Nets @ Denver Nuggets 19 marzo (21:30) Denver Nuggets @Brooklyn Nets 26 marzo (21:30) Chicago Bulls @ Los Angeles Lakers 2 aprile (21:30) Memphis Grizzlies @ Chicago Bulls 9 aprile (21:30) Los Angeles Clippers @ Phoenix Suns

