I Celtics e la NBA onoreranno Bill Russell in diverse partite

I tributi per Bill Russell saranno molto numerosi in questa stagione. La NBA ha ovviamente ritirato il suo numero 6, ma non si ferma qui. Tutti i giocatori NBA indosseranno una toppa commemorativa sulla spalla destra della loro canotta e ogni parquet della lega mostrerà un logo a quadrifoglio con il numero 6 a bordo campo, vicino al tavolo segnapunti.

Quindi anche i Celtics, la franchigia di Russell, gli renderanno diversi tributi. Il 18 ottobre, contro i rivali dei 76ers, la franchigia svelerà una maglia City Edition in omaggio alla leggenda, un progetto su cui Celtics e Russell stavano lavorando da diversi anni. Indosseranno questa maglia 12 volte durante la stagione, 6 volte in casa e 6 volte in trasferta. L’altro tributo a Bill Russell avverrà il 12 febbraio, giorno del compleanno dello stesso Bill, quando Boston riceverà Memphis.

