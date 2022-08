NBA, Andrew Wiggins scopre le carte: “Voglio finire la stagione nel team All-Defense”

Dopo una stagione super culminata con la vittoria dell’anello da parte dei suoi Golden State Warriors, Andrew Wiggins non vuole abbassare l’asticella. L’ala ex Timberlwoves è stato un fattore chiave nel titolo vinto dalla banda di Steve Kerr, grazie alla sua sorprendete efficacia offensiva e soprattutto il suo apporto nella metà campo difensiva. E proprio da qui, Wiggins vuole ricominciare.

In esclusiva al Vince Carter Show, queste le sue parole:

"I didn't get one vote this year. I took it personal in the playoffs. I was like, 'This is my chance to really showcase what I can do. Put my name on the radar.'"

