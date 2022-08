I 15 giocatori più pagati nella storia NBA: nuovo record per LeBron James!

Ieri sera abbiamo appreso della nuova estensione contrattuale di LeBron James con i Los Angeles Lakers sulla base di un accordo biennale da 97.1 milioni di dollari complessivi. Totale che porterà i suoi guadagni (garantiti) in carriera a 529 milioni di dollari. Si tratta di un nuovo record in NBA poiché il nativo di Akron ha superato Kevin Durant, il quale con il suo rinnovo chiuso la scorsa stagione ha invece la certezza di mettersi in cascina un totale di 495.5 milioni di dollari. Kevin Garnett, lungo leader di questa classifica, è ora al 16° posto con 334.3 milioni di dollari. Ecco la Top 15.

NBA, i 15 giocatori che hanno guadagnato di più in carriera

1. LeBron James: $ 529 milioni

2. Kevin Durant: 495,5

3.Stephen Curry : 470.1

4. Damian Lillard: 449.9

5. Bradley Beal: 428.9

6. Nikola Jokic: 416

7. Chris Paul: 415.6

8. Karl-Anthony Towns: 406.5

9. Devin Booker: 390.8

10. Joel Embiid: 374.5

11. Jimmy Butler: 363.7

12. Paul George: 354.1

13. James Harden: 337.3

14.Russell Westbrook: 335.6 15.

Giannis Antetokounpo: 335.2