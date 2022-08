NBA, Los Angeles Lakers disposti a cedere due prime scelte per arrivare a Kyrie Irving

I Los Angeles Lakers sono ben lontani dall’aver concluso il loro mercato NBA. Dopo la recente estensione a LeBron James, l’attenzione del front office è tornato a spostarsi su una possibile trade di Russell Westbrook, nonostante le dichiarazioni di facciata. Le convivenza tra lui, LBJ e Anthony Davis sembra infatti poco funzionale al gioco LAL, con i gialloviola che continuano a puntare su Kyrie Irving.

Per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore dei Brooklyn Nets, i Lakers sarebbero disposti a mettere sul piatto due prime scelte, quella 2027 e quella 2029. A riportarlo è Adrian Wojnarowski di ESPN.

Due prime scelte per Kyrie Irving: è stallo tra Lakers e Nets

Nonostante l’offerta, sembra che i Brooklyn Nets non siano interessati a separarsi da Kyrie Irving. Dopo la sorpresa della sua firma e la successiva telenovela Kevin Durant, ora i Nets puntano i piedi e pare non siano disposti ad ricevere in cambio le prestazioni dello stesso Russell Westbrook, pedina sine qua non della trade per questioni salariali.

Un altro possibile scenario sarebbe quello che avvicinerebbe Myles Turner e Buddy Hield a Los Angeles, con Westbrook in direzione Indiana Pacers. In questo caso però, i gialloviola non includerebbero entrambe le future prime scelte.

