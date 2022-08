NBA, Denver Nuggets: Jamal Murray pronto al rientro in campo

Quando i Denver Nuggets apriranno la loro stagione NBA a Salt Lake City contro gli Utah Jazz il 19 ottobre potrebbe esserci anche Jamal Murray, 18 mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore rimediato contro i Golden State Warriors. Senza Murray per tutta la stagione 2021-2022, i Denver Nuggets sono stati eliminati al primo turno proprio dai californiani, futuri campioni NBA.

Anche se tutti i tifosi dei Nuggets, ma non solo, avrebbero voluto rivedere Murray in campo già nella scorsa stagione o quantomeno per i playoff, il giocatore nativo dell’Ontario ha preferito una scelta più conservativa:

“È stata dura, ma volevo solo aspettare di essere in salute, fino a quando non avrei potuto giocare senza pensarci. […] È stato intelligente da parte mia saltare i playoff e rimettere a posto il ginocchio, ora posso pensare alla prossima stagione con molta più fiducia”

NBA, Murray: “Sono in buona salute”

È stato sicuramente difficile per Murray aggiungere 6 mesi al suo rientro ma gli ha permesso di entrare maggiormente in sintonia col suo corpo e con la meccanica dei suoi movimenti:

“È stato impegnativo, ma è diventato più facile. Sentivo ogni mese di poter fare qualcosa di nuovo, in termini di forza, agilità, vedevo miglioramenti costanti ogni mese. Sono in buona salute, ma posso ancora migliorare il mio gioco e come voglio muovermi in campo”

Quest’anno la Western Conference sarà molto competitiva con i vari Clippers, Warriors, Lakers, Mavericks, Suns e Grizzlies ma ci saranno sicuramente anche i Denver Nuggets con un Jamal Murray in più.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Lakers ci hanno provato ancora per Kyrie Irving: ecco l’offerta a Brooklyn

NBA, rinnovo LeBron James: l’ufficialità dei Lakers e i retroscena dell’accordo

NBA Saturdays e Sundays, 47 partite in prima serata nei weekend: calendario