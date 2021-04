Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Jamal Murray. La diagnosi temuta in prima battuta è stata confermata dalla risonanza magnetica effettuata nella mattinata americana. Il giocatore si era infortunato nel finale della gara giocata e persa contro i Golden State Warriors. La sua stagione finisce qui.

Nuggets star guard Jamal Murray has a torn ACL in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021

Non è ancora stata fissata una data per l’intervento chirurgico. Nelle prossime ore, scrive Mike Singer del Denver Post, Jamal Murray raggiungerà Denver in volo con la squadra dopo la trasferta in California.

Leggi anche:

NBA, Luka Doncic: “Il torneo Play-in non ha alcun senso”

NBA, Steve Kerr commenta l’entità dell’infortunio di James Wiseman