In uscita ad ottobre su Netflix “The Redeem Team”: documentario su Team USA 2008

Il documentario vede la partnership tra Netflix e il Comitato Internazionale Olimpico ed uscirà sulla piattaforma streaming statunitense il prossimo 7 ottobre. “The Redeem Team” racconterà la storia della squadra di basket olimpica maschile degli Stati Uniti a Pechino 2008, una spedizione che portò all’oro olimpico dopo le scioccanti prestazioni offerte ai Giochi Olimpici di Atene 2004, ai Mondiali giapponesi del 2006 e soprattutto a quelli giocati in casa nel 2002.

Una produzione nata anche grazie a LeBron James e Dwyane Wade, che ci offrirà un ritratto completo del team building e presenterà interviste con giocatori e allenatori riflettendo su come “The Redeem Team” abbia stabilito un nuovo standard per il basket americano.

E proprio di questo ne ha parlato Dwyane Wade:

Aggiungendo:

“Sono entusiasta che tutti abbiano l’opportunità di andare dietro le quinte e vedere tutto il lavoro svolto in questa squadra iconica: The Redeem Team”

Yessir!!! Going to be a SPECIAL 1!!! @DwyaneWade 🥇🥇 https://t.co/36Nal9P81M

— LeBron James (@KingJames) August 19, 2022