Mercato NBA, LeBron James rinnova con i Lakers: i dettagli del nuovo contratto

Dopo esser diventato eleggibile per un nuovo contratto con i Los Angeles Lakers lo scorso 4 agosto, Lebron ha fatto attendere la franchigia californiana per un paio di settimane prima di decidere il suo futuro. È notizia di pochi minuti fa grazie ad un tweet del solito Adrian Wojnarowski che il Prescelto avrebbe concordato un’estensione del contratto di due anni a 97.1 milioni di dollari con una player option per la stagione 2024-2025.

La sopracitata estensione include una trade kicker del 15% che rende LeBron James il giocatore con i guadagni più alti della storia – 532 milioni di dollari garantiti – superando Kevin Durant. Non sorprende che abbia un’opzione giocatore per la stagione 2024-25, che alla fine gli consentirà di diventare un free agent e di potersi unire a suo figlio Bronny James nel caso in cui quest’ultimo dovesse arrivare in NBA nel 2024. LeBron ha annunciato a più riprese di avere quest’ultimo sogno da esaudire in carriera.

In questa stagione LeBron toccherà i 44.5 milioni di dollari. Si noti che l’accordo potrebbe valere complessivamente 111 milioni se il Salary Cap dovesse aumentare in maniera significativa.

ESPN story on Lakers star LeBron James agreeing on a two-year, $97.1M extension that makes him highest earning player in NBA history. https://t.co/pZFVtkSDCO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

