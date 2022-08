NBA, i derby italiani tra Gallinari, Banchero e Fontecchio: ecco le date

Ci siamo. Con l’annuncio da parte della lega del calendario per la stagione 2022/23 si apre l’ultima parte dell’off season NBA. Tra un’opening night dal grande fascino e una notte di Natale che si prospetta davvero spettacolare, non dimentichiamoci dei nostri tre italiani in territorio americano.

Danilo Gallinari per dare il suo in una vera contender; Paolo Banchero per dimostrare il valore di una prima chiamata al Draft; Simone Fontecchio per muovere i suoi primi passi NBA. Ecco tutte le date dei derby italiani.

Gallinari (Boston Celtics) vs Banchero (Orlando Magic)

Ci mettono davvero poco a partire questi derby italiani, con Gallinari e Banchero a tu per tu già da ottobre, a pochissimi giorni dall’opening night del 18. Prima sfida tra Celtics e Magic all’Amway Center di Orlando. Ci si sposta invece al TD Garden per le due sfide consecutive di metà dicembre, un back-to-back che ci regalerà uno dei derby italiani più attesi della stagione. La quarta e ultima gara il 23 gennaio.

22/10/2022 | Celtics @Magic |

16/12/2022 | Magic @Celtics |

18/12/2022 | Magic @Celtics |

23/01/2023 | Celtics @Magic |

Gallinari (Boston Celtics) vs Fontecchio (Utah Jazz)

Altra interessante sfida nei derby italiani quella tra Gallinari e Fontecchio. L’esperto veterano e il rookie tutto da scoprire, in due squadre che lotteranno per due obiettivi decisamente diversi. Per gli Utah Jazz ci si aspetta infatti un anno di purgatorio dopo la decisione da parte del front office di smantellare la squadra. Le valigie pronte di Donovan Mitchell e l’assetto da rebuild del team potrebbero regalare a Fontecchio i minuti necessari per un primo anno interessante. Solo due le sfide in questo caso -entrambe a fine regular season- visto la Conference diversa.

18/03/2023 | Celtics @Jazz |

31/03/2023 | Jazz @Celtics |

Fontecchio (Utah Jazz) vs Banchero (Orlando Magic)

Sfida tra giocatori al primo anno quella tra Fontecchio e Banchero. Tra i derby italiani sicuramente quello più fresco e dinamico. Anche qui vige la regola delle sole due partite in virtù delle Conference d’appartenenza. Si comincia il 13 gennaio e si finisce il 9 marzo.

13/01/2023 | Magic @Jazz |

09/03/ 2023 | Jazz @Magic |

